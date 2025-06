Londra vuole la pace ma prepara la guerra Starmer | Mosca è una minaccia E rilancia i sottomarini d’attacco

In un contesto globale dove la pace sembra un miraggio, Londra alza il sipario su una realtà inquietante: armi e sottomarini d'attacco. Keir Starmer definisce la Russia una "minaccia reale", mentre il Papa invoca la pace in Ucraina e Gaza. Un paradosso che ci costringe a riflettere: come può emergere un dialogo autentico quando le nazioni si preparano alla guerra? Scopri perché questa dicotomia è cruciale per il nostro futuro.

Il Papa parla ripetutamente di pace. Tutti invocano la pace. In Ucraina e a Gaza soprattutto. Ma la Gran Bretagna si riarma in maniera considerevole. Il primo ministro, Keir Starmer, parla della Russia come id un "pericolo reale". Così, per scongiurare l'incubo risorgente della grande guerra in Europa, Londra si prepara a combattere, mentre già si è coinvolti di fatto in uno scenario bellico in Ucraina (seppur sotto forma di 'proxy war') L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Londra vuole la pace ma prepara la guerra. Starmer: “Mosca è una minaccia”. E rilancia i “sottomarini d’attacco”

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Trump prepara la stretta agli aiuti: "Zelensky non vuole la pace"

Lo riporta ilgiornale.it: All'indomani del vertice di Londra, prosegue la serrata trattativa ... il capo di Stato ucraino "non vuole la pace". Poco prima, Zelensky aveva dichiarato che la pace "è molto lontana".

Tajani “A Londra convergenza totale sul sostegno all’Ucraina, lavoriamo tutti per la pace”

Riporta msn.com: A Londra è andata molto ... Se l'obiettivo è quello della pace, bisogna innanzitutto arrivare a un cessate il fuoco, credo che sia una condizione importante se si vuole avviare un dialogo ...

Ucraina, i vertici militari di Parigi e Londra oggi a Kiev. “Putin non vuole la pace”

Lo riporta quotidiano.net: Bruxelles, 4 aprile 2025 - Pressing di Parigi e Londra sulla Russia (e sugli Stati ... ora e invece mostra che non è interessato alla pace. I capi di stato maggiore di Francia e Regno Unito ...