L’omicidio in diretta Sblocca l’iPhone del figlio E trova il selfie del killer

Un omicidio in diretta che si trasforma in un inquietante thriller: l’ultimo selfie del killer potrebbe rivelarsi la prova decisiva. A Villafranca Padovana, la giustizia si intreccia con la tecnologia, dove un semplice scatto diventa una firma macabra. In un’epoca in cui ogni gesto è tracciato dai social, quanto può influire il digitale nelle indagini? La cronaca si fa sempre più avvincente, rivelando lati oscuri della nostra società.

Il video-selfie come firma di un omicidio. Le cronache di provincia sputano una storia agghiacciante. Con un particolare che ora potrebbe ulteriormente inchiodare il presunto assassino: Giacomo Friso, 34 anni, a processo per l’accoltellamento mortale del vicino di casa Michael Boschetto, 32 anni. " Omicidio aggravato " avvenuto a Villafranca Padovana sabato 27 aprile 2024 di mattina presto. La stampa locale, rilanciata dall’Ansa, svela il macabro colpo di scena. Il padre della vittima, armeggiando con le possibili password dell’Iphone del figlio – dispositivo che gli investigatori non erano riusciti a sbloccare – avrebbe trovato tra le ultime immagini proprio un video-selfie del presunto killer. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - L’omicidio in diretta. Sblocca l’iPhone del figlio. E trova il selfie del killer

Leggi anche Orrore in Messico, candidata sindaca uccisa durante un comizio: l’omicidio in diretta Facebook - Un tragico episodio ha scosso il Messico: Yesenia Lara Gutiérrez, candidata sindaca di 49 anni, è stata assassinata durante un comizio, mentre l'evento veniva trasmesso in diretta su Facebook.

Approfondimenti da altre fonti

L’omicidio in diretta. Sblocca l’iPhone del figlio. E trova il selfie del killer; Omicidio a Villafranca: il papà sblocca l’iPhone del figlio Michael e trova il video del killer. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

L’omicidio in diretta. Sblocca l’iPhone del figlio. E trova il selfie del killer

Come scrive quotidiano.net: L’assassino dopo aver accoltellato il 32enne gli ha preso il cellulare per girare un filmato. Il processo si aprirà l’11 settembre, a giudizio c’è il vicino di casa della vittima.

Omicidio a Villafranca: il papà sblocca l’iPhone del figlio Michael e trova il video del killer

Si legge su tg.la7.it: A più di un anno dall’omicidio di Michael Boschetto, 32 anni, avvenuto a Villafranca Padovana, emerge un dettaglio inquietante: il padre della vittima è riuscito a sbloccare l’iPhone del figlio e al ...

Il papà di Michael Boschetto sblocca l'iPhone del figlio ucciso e scopre il video con il volto di Giacomo Friso: nelle immagini la scena del delitto

Si legge su msn.com: PADOVA - Giacomo Friso si inquadra con il cellulare per pochi secondi. Dice qualcosa ma le parole si perdono, incespicano. Non si capisce. Poi si passa una mano tra i capelli e il video ...