Lombarda Petroli ultimo atto Bonifica e Pnrr via libera del Tar | Il Comune aveva ragione

Il TAR ha dato il via libera alla bonifica dei terreni di Lombarda Petroli, un passo fondamentale nel contesto della transizione ecologica e della valorizzazione dei siti orfani in Italia. Con 7 milioni di euro dal PNRR, il Comune di Villasanta segna una vittoria significativa nella lotta contro l’inquinamento. Un esempio di come le risorse pubbliche possano trasformare il nostro territorio, restituendo salute e sicurezza ai cittadini. La sostenibilità inizia da qui!

Il Tar boccia il maxi-ricorso del Fallimento Lombarda Petroli contro l’inserimento di una parte del terreno tra i " siti orfani " destinati a bonifica con 7 milioni di euro di fondi del Pnrr ottenuto dal Comune di Villasanta. La sentenza dei giudici della terza sezione del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha ritenuto "infondate o inammissibili o improcedibili" le censure della curatela del fallimento della ex raffineria dismessa trasformata in sito di stoccaggio di idrocarburi da dove nella notte del 22 febbraio 2010 vennero sversati nel Lambro almeno 2.400 tonnellate di gasolio e oli combustibili. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Lombarda Petroli, ultimo atto. Bonifica e Pnrr, via libera del Tar: "Il Comune aveva ragione"

Leggi anche Caso ex Lombarda Petroli, il Tar dà ragione al Comune: ecco il futuro del bosco dei veleni - Il TAR ha messo un punto fermo sulla questione del Bosco dei Veleni, dando ragione al Comune di Villasanta e respingendo il ricorso della Lombarda Petroli.

