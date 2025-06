L’omaggio di Firenze a Gianluca

Firenze celebra Gianluca Sichi, un talento che ha trasformato la sua passione per la stampa 3D in un vero e proprio successo. Dal suo rifugio a Le Piastre, Gianluca ha catturato l'attenzione delle istituzioni, compreso il presidente della Regione Toscana e la sindaca di Firenze. Questo omaggio non è solo un riconoscimento personale, ma un simbolo di come le passioni possono diventare opportunità imprenditoriali nel mondo contemporaneo. Scopri perché investire in creatività è il nuovo trend vincente

Gianluca Sichi ha scoperto la passione per la stampa 3D per divertimento poi dal suo splendido rifugio, nel paese de Le Piastre, l’ha trasformata in una storia di successo, al punto che sia il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, che la sindaca di Firenze, Sara Funaro, hanno voluto complimentarsi per la realizzazione di un modello in scala di Palazzo Vecchio. La celebrazione dell’inatteso successo è stata nell’aula magna del Liceo Forteguerri di Pistoia, dove Gianluca si sta per diplomare. "Nei giorni scorsi – ci ha raccontato – ho avuto modo di parlare con la professoressa di matematica, facendole vedere l’articolo pubblicato da La Nazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - L’omaggio di Firenze a Gianluca

Leggi anche Omaggio speciale a Vasco Rossi, Firenze gli consegna le chiavi della città - Firenze si prepara a celebrare il grande Vasco Rossi il 9 giugno, un giorno che rimarrà impresso nei cuori dei suoi fan.

Su questo argomento da altre fonti

L’omaggio di Firenze a Gianluca; Strage dei Georgofili, Firenze non dimentica. L’omaggio alle vittime; Addio a Primicerio, la politica gli rende omaggio: al funerale Schlein, Renzi e Rosy Bindi. 🔗Ne parlano su altre fonti

L’omaggio di Firenze a Gianluca

Segnala msn.com: Gianluca Sichi ha scoperto la passione per la stampa 3D per divertimento poi dal suo splendido rifugio, nel paese ...

Addio a Primicerio, la politica gli rende omaggio: al funerale Schlein, Renzi e Rosy Bindi

Secondo msn.com: Per l’ultimo saluto all’ex sindaco di Firenze presenti le istituzioni cittadine e regionali, da Giani a Funaro. Sulla bara la bandiera della pace ...

Strage dei Georgofili, Firenze non dimentica. L’omaggio alle vittime

Lo riporta msn.com: Poi, passata la mezzanotte, all’1,04 il corteo da Palazzo Vecchio a via dei Georgofili con il gonfalone di Firenze a rendere omaggio alle vittime della strage con la deposizione di una corona ...