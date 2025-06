L’omaggio al partigiano ’Gianni’ | Fu trucidato per rappresaglia

Sabato scorso, Chiusa di San Michele ha reso omaggio ai partigiani con una commemorazione toccante nell'80° anniversario dell'eccidio della Buonaria. L’evento ha richiamato l’attenzione su un tema sempre attuale: il valore della libertà e della resistenza contro ogni forma di oppressione. Un ricordo che ci invita a riflettere sul sacrificio di chi ha lottato per i nostri diritti, un gesto di memoria fondamentale in un'epoca in cui la storia sembra dimenticata.

Sabato scorso a Chiusa di S. Michele (Torino) il Comune, l’Anpi di Chiusa di San Michele e quelle limitrofe, con partecipazione dell’Anpi Rubicone con il presidente Luca Bussandri, ed altri consiglieri e una rappresentante del Comune di Gatteo, hanno commemorato gli undici Martiri partigiani della Buonaria nell’80° anniversario dell’eccidio, avvenuto il 26 maggio 1944 (lì un monumento li ricorda). Fra questo v’era anche Giovanni Maroncelli (1912-1944), detto "Gianni", di Sant’Angelo di Gatteo trucidato dai nazifascisti per rappresaglia assieme ad altri dieci partigiani. Ne ha tracciato un profilo biografico Edoardo Turci, storico locale, che ha detto: "Giovanissimo fu assunto allo stabilimento "Cogne" di Aosta, e negli anni Trenta trascorreva le ferie a Sant’Angelo e ai bagni di Gatteo a Mare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - L’omaggio al partigiano ’Gianni’: "Fu trucidato per rappresaglia"

