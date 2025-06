L' Olympic Dream Cup di taekwondo incorona di nuovo la Puglia

La Puglia si conferma regina del taekwondo, conquistando per la quarta volta consecutiva l'Olympic Dream Cup! Questo straordinario traguardo non solo celebra gli atleti pugliesi, ma sottolinea anche l'importanza della formazione sportiva nel Sud Italia. In un contesto in cui lo sport può unire e ispirare, la vittoria della Puglia rappresenta un faro di speranza e determinazione. Chi sarà il prossimo a seguire le loro orme?

Quarto successo consecutivo per la regione, Lazio e Liguria completano il podio ROMA - L'ennesima riconferma: la Puglia ha vinto per la quarta volta consecutiva - la sesta in assoluto - l'Olympic Dream Cup di taekwondo. Nell'edizione 2025 del trofeo nazionale, la regione del Sud Italia si è affermat. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - L'Olympic Dream Cup di taekwondo incorona di nuovo la Puglia

Leggi anche Puglia, Olympic Dream Cup: ben 29 atleti della New Marzial nella delegazione Pugliese - La Puglia si prepara a brillare all'“Olympic Dream Cup - Coppa Italia 2025”, con una delegazione di 90 atleti in gara il 1 e 2 giugno al Foro Italico di Roma.

Cosa riportano altre fonti

Taekwondo: successo per inizio Olympic Dream Cup 2025 a Roma; Puglia, Olympic Dream Cup: ben 29 atleti della New Marzial nella delegazione Pugliese; Il Foro Italico tempio del taekwondo, al via il Kim & Liù 2025; Fita, spettacolo ed eventi al Foro Italico di Roma in compagnia del taekwondo. 🔗Cosa riportano altre fonti

L’Olympic Dream Cup di taekwondo incorona di nuovo la Puglia

Si legge su italpress.com: ROMA (ITALPRESS) - L'ennesima riconferma: la Puglia ha vinto per la quarta volta consecutiva - la sesta in assoluto - l'Olympic Dream Cup di taekwondo. Nel ...

Taekwondo: successo per inizio Olympic Dream Cup 2025 a Roma

Lo riporta ansa.it: E' iniziata al Foro Italico l'Olympic Dream Cup 2025 di taekwondo: dopo le giornate dedicate al Kim & Liu, sui campi di gara capitolini si è aperto il torneo nazionale che mette in competizione le rap ...

CONI - Malagò: "L'interesse per le elezioni testimonia la centralità"

Scrive napolimagazine.com: Giovanni Malagò, presidente del CONI, ha parlato a margine dell'evento "Olympic Dream Cup" organizzato dalla Federazione italiana taekwondo al Foro Italico, in vista dell'assemblea elettiva per il nuo ...