L’occhio del Fotografo – Storie e interviste di fotografi musicali contemporanei | Henry Ruggeri

Scopri il mondo di Henry Ruggeri, un fotografo che ha catturato l'essenza della musica sin dagli anni '80. Le sue immagini raccontano storie di artisti e concerti che hanno segnato epoche. In un'era in cui il visual storytelling è fondamentale, la sua capacità di immortalare emozioni e atmosfere offre uno spaccato unico di un settore in continua evoluzione. Preparati a vedere la musica attraverso il suo obiettivo!

Il terzo fotografo in ordine puramente casualetemporale ad essere ospitato dalla nostra rubrica sui fotografi musicali contemporanei è Henry Ruggeri. Indice. Chi è Henry Ruggeri. Intervista a Henry Ruggeri. Le foto di Henry Ruggeri. Conclusione. Chi è Henry Ruggeri. Henry Ruggeri comincia il suo percorso fotografico alla fine degli anni 80, spinto da una passione grandissima e viscerale per la sua band preferita, i Ramones. Divenuto una presenza famosa sulla scena fotografica musicale italiana, diventa fotografo ufficiale di Virgin Radio, a cui presta il suo occhio da diversi anni, immortalando numerosissime band ed artisti internazionali. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com © Atomheartmagazine.com - L’occhio del Fotografo – Storie e interviste di fotografi musicali contemporanei: Henry Ruggeri

