Locatelli lascia il ritiro della Nazionale | l’accaduto e il messaggio del centrocampista

Un colpo al cuore per la Nazionale e i tifosi: Manuel Locatelli lascia il ritiro. Il giovane centrocampista, promessa del calcio italiano, deve rinunciare a questa opportunità, lasciando un vuoto nel team di Luciano Spalletti. Questa defezione mette in luce le difficoltà fisiche che molti giocatori stanno affrontando nella stagione intensa, riflettendo un trend che preoccupa tutti gli appassionati. Paura di infortuni o semplice sfortuna? La risposta potrebbe cambiare le sorti del campionato!

A pochi giorni dal ritorno in campo della Nazionale di Luciano Spalletti, c’è una defezione: Manuel Locatelli lascia il ritiro della squadra. Brutta notizia per Luciano Spalletti, per la Nazionale e, indirettamente, anche per la Juventus. Il centrocampista classe 1998 Manuel Locatelli è stato costretto a lasciare il ritiro della selezione italiana a pochi giorni dal ritorno in campo. L’ Italia, infatti, giocherà le partite per le qualificazioni al Mondiale 2026 a brevissimo e, ad aiutare gli Azzurri, non ci sarà Locatelli. Il centrocampista, infatti, salterà le partite contro Norvegia e Moldavia, in programma rispettivamente per venerdì 6 giugno ore 20:45 e lunedì 9 giugno ore 20:45. 🔗 Leggi su Sportface.it

Leggi anche Italia, Locatelli lascia il ritiro: distorsione alla caviglia, non ci sarà con la Norvegia - Un altro colpo per la Nazionale italiana: Locatelli lascia il ritiro per una distorsione alla caviglia e non sarà disponibile per la sfida con la Norvegia.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Italia: i convocati di Spalletti per Norvegia e Moldavia: Locatelli out; La battuta di Quartararo per spiegare i progressi di Yamaha; Salucci: 'Diggia ha lo stesso problema di Bagnaia sull'anteriore'; Il trionfo di Bezzecchi e il duello Marquez-Morbidelli. 🔗Cosa riportano altre fonti

Nazionale, Locatelli infortunato lascia il ritiro azzurro: niente Norvegia e Moldavia

Scrive sport.sky.it: Leggi su Sky Sport l'articolo Nazionale, Locatelli infortunato lascia il ritiro azzurro: niente Norvegia e Moldavia ...

Locatelli ko, lascia il ritiro della Nazionale: le condizioni del capitano della Juve

Riporta calciomercato.it: Manuel Locatelli lascia il ritiro della Nazionale. Il capitano della Juventus salterà quindi le prime due delicate gare di qualificazione al Mondiale 2026, contro Norvegia e Moldavia del 6 e 9 giugno.

Trauma distorsivo alla caviglia per Locatelli: lascia il ritiro della Nazionale

Da msn.com: Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...