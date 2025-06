Locatelli ko lascia il ritiro della Nazionale | le condizioni del capitano della Juve

Una brutta notizia per gli azzurri e per la Juventus: Manuel Locatelli lascia il ritiro della Nazionale a causa di un infortunio. Il capitano bianconero salterà le cruciali sfide di qualificazione al Mondiale 2026 contro Norvegia e Moldavia. Questo incidente riaccende il dibattito sulla fragilità fisica dei nostri talenti. In un momento in cui il calcio italiano cerca di rinascere, l'assenza di Locatelli potrebbe pesare più del previsto.

 Manuel Locatelli lascia il ritiro della Nazionale. Il capitano della Juventus salterà quindi le prime due delicate gare di qualificazione al Mondiale 2026, contro Norvegia e Moldavia del 6 e 9 giugno. Infortunio Locatelli, niente Nazionale: le ultime (LaPresse) – Calciomercato.it Nell’allenamento di ieri, Locatelli ha subito un trauma distorsivo alla caviglia destra. Il classe ’98 farà ora rientro alla Continassa, dove oggi la squadra di Tudor ha iniziato ad allenarsi in vista della partecipazione al Mondiale per Club. Possibile che Locatelli svolgerà degli esami al J Medical volti a chiarire definitivamente l’entità del suo infortunio. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Locatelli ko, lascia il ritiro della Nazionale: le condizioni del capitano della Juve

