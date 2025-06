Lobotka | È difficile valutare a che punto sia il mio recupero La stagione è stata molto dura

Stanislav Lobotka, centrocampista del Napoli, riflette sul suo recupero dopo una stagione intensa. Nonostante l'infortunio che lo ha costretto a saltare le ultime partite, il giocatore si mostra ottimista: "Fisicamente sto meglio, riesco a camminare". In un periodo in cui il calcio sta riscoprendo l'importanza della preparazione atletica e del recupero, la sua testimonianza è un invito a considerare il benessere fisico come priorità. Riuscirà a tornare in campo per

Il centrocampista del Napoli Lobotka che non ha potuto prendere parte alla gioia dell’ultimo incontro di stagione contro il Cagliari a causa di un infortunio, ha parlato dal ritiro della nazionale slovacca tornado sulle sue condizioni «Fisicamente mi sento meglio, riesco a camminare. Però non corro da quando mi sono infortunato con il Napoli, entro domani farò una risonanza magnetica per capirne di più. La stagione è stata molto dura, le ultime partite sono state difficili anche sul piano mentale perché non potevo essere in campo con i miei compagni». Sul suo infortunio: «Ad oggi diventa difficile per me valutare a che punto sia il mio recupero. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Lobotka: «È difficile valutare a che punto sia il mio recupero. La stagione è stata molto dura»

