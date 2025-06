Lo stadio Renzo Barbera nel 2032

Il futuro del Renzo Barbera si tinge di grande ambizione! Con oltre 50 milioni in investimenti promessi dal Palermo FC, lo stadio non solo sarà ristrutturato, ma diventerà un simbolo della rinascita calcistica della città. Questo progetto si inserisce nel trend di modernizzazione degli impianti sportivi italiani, in vista degli Europei 2032. Un'opportunità imperdibile per valorizzare il nostro patrimonio sportivo e attrarre tifosi da tutta Europa!

Nell'attesa che il consiglio comunale approvi la nuova convenzione dello Stadio Renzo Barbera e lo dia in concessione al Palermo FC, che ha promesso di spendere oltre 50 milioni per riqualificare l'impianto così da renderlo pronto ad ospitare alcune partite degli Europei 2032, ho chiesto a. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Lo stadio Renzo Barbera nel 2032

Se ne parla anche su altri siti

Via libera sull'agibilità al Renzo Barbera, ancora da sciogliere il nodo della convenzione con il Comune; Palermo, il Barbera ottiene l’agibilità; Stadio Barbera, concessa l’agibilità ma la gestione resta in stallo: il Comune valuta una proroga tecnica; Barbera agibile con deroga per la Serie B: corsa contro il tempo per Euro 2032. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Stadio Barbera, concessa l’agibilità ma la gestione resta in stallo: il Comune valuta una proroga tecnica

Scrive ilovepalermocalcio.com: Il timore che il Palermo potesse non giocare al Renzo Barbera nella prossima stagione è stato scongiurato: l’agibilità dell’impianto è stata concessa. Ma il nodo legato alla gestione dell’impianto res ...

Palermo, Repubblica: “Lo stadio ha l’agibilità. Manca la convenzione”

Secondo msn.com: Il via libera in deroga ai criteri infrastrutturali ma per coltivare il sogno di Euro 2032 serve l'accordo con il Comune.

Lo stadio di Palermo "al sicuro" per altri 80 anni: qual è il futuro del Renzo Barbera

balarm.it scrive: il Palermo FC e la città si preparano a un’importante trasformazione dello stadio Renzo Barbera. L’obiettivo è chiaro: realizzare un impianto all’avanguardia, capace di ospitare eventi di rilievo ...