Lo spread BTP-Bund chiude ai minimi dell'anno, a 97 punti, un segnale incoraggiante per gli investitori. Questo trend riflette una crescente fiducia nell'economia italiana, in un contesto europeo dove la stabilità è fondamentale. Con i rendimenti dei bond italiani al 3,49% e quelli tedeschi al 2,52%, l'attenzione si sposta ora sulle opportunità di investimento in un mercato sempre più competitivo. Sarà interessante osservare come questa tendenza influenzerà le scelte future degli investitori

Lo spread tra Btp e Bund è ai minimi da un anno. Il differenziale di rendimento tra i due decennali si stringe a 97,5 punti base con il rendimento dei bond italiani al 3,49% e quello tedesco al 2,52 per cento. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Lo spread Btp-Bund chiude sui minimi dell'anno a 97 punti

