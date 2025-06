Lo spread Btp-Bund chiude sui minimi dell' anno a 97 punti

Lo spread BTP-Bund scende ai minimi dell’anno, chiudendo a 97 punti base. Un segnale positivo per l’Italia, che potrebbe rafforzare la fiducia degli investitori in un contesto di ripresa economica globale. Gli esperti sottolineano come questa compressione dei rendimenti possa favorire investimenti nel settore pubblico e privato, aprendo nuove opportunità per l’economia nazionale. Come reagiranno i mercati a questa nuova stabilità?

Lo spread tra Btp e Bund è ai minimi da un anno. Il differenziale di rendimento tra i due decennali si stringe a 97,5 punti base con il rendimento dei bond italiani al 3,49% e quello tedesco al 2,52 per cento. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Lo spread Btp-Bund chiude sui minimi dell'anno a 97 punti

Leggi anche Lo spread tra Btp e Bund chiude piatto a 100 punti base - Lo spread tra Btp e Bund chiude invariato a 100 punti base, mantenendo la stabilità rispetto all'avvio della seduta.

Ne parlano su altre fonti

Lo spread Btp-Bund chiude a 99,4 punti, sotto soglia 100; Lo spread Btp-Bund chiude a 99,4 punti, sotto soglia 100; Btp Italia raccoglie 5,28 miliardi in due giorni. Borse fiacche, Wall Street chiude in calo; Borse oggi in diretta | Il Ftse Mib chiude in rialzo (+1,3%): corrono Stellantis, Saipem e Leonardo. Debole Mps. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Lo spread Btp-Bund chiude sui minimi dell'anno a 97 punti

Segnala ansa.it: Lo spread tra Btp e Bund è ai minimi da un anno. Il differenziale di rendimento tra i due decennali si stringe a 97,5 punti base con il rendimento dei bond italiani al 3,49% e quello tedesco al 2,52 p ...

Lo spread tra Btp e Bund chiude stabile a 98 punti base

ansa.it scrive: Lo spread tra Btp e Bund chiude stabile a 98 punti base. Il rendimento del decennale italiano scende di un punto base al 3,478%. (ANSA). (ANSA) ...

BTp: spread con Bund chiude in lieve rialzo a 98 punti, rendimento al 3,48%

Riporta borsaitaliana.it: (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 30 mag - Chiusura in leggero rialzo per lo spread tra BTp e Bund, che sale di un punto a 98 punti base dai 97 punti base del closing di ieri, quando era sceso sui ...