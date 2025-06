Lo spread Btp-Bund apre in lieve rialzo a 99 punti

Lo spread BTP-Bund si attesta a 99 punti, un incremento che non passa inosservato nel panorama economico europeo. Questo lieve rialzo riflette le tensioni sui mercati e l’incertezza globale, richiamando l'attenzione sull'importanza di monitorare i tassi d'interesse. Per gli investitori, è un segnale da tenere d'occhio: la stabilità del mercato obbligazionario è cruciale in un contesto di inflazione crescente. Come si muoverà il nostro debito pubblico?

Avvio in lieve rialzo per lo spread tra Btp e Bund. Il differenziale di rendimento tra i due decennali si amplia di un punto base, a quota 99, mentre il rendimento dei bond italiani sale al 3,506%, in rialzo di qusai tre punti base. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Lo spread Btp-Bund apre in lieve rialzo a 99 punti

Leggi anche Lo spread tra Btp e Bund chiude piatto a 100 punti base - Lo spread tra Btp e Bund chiude invariato a 100 punti base, mantenendo la stabilitĂ rispetto all'avvio della seduta.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Lo spread Btp-Bund apre in lieve rialzo a 99 punti; Lo spread Btp-Bund apre in calo a 96 punti, a livelli marzo 2021; Lo spread Btp-Bund apre in calo a 96 punti, a livelli marzo 2021; ***BTp: spread con Bund apre stabile a 102 punti, rendimento fermo al 3,59%. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Lo spread Btp-Bund apre in lieve rialzo a 99 punti

quotidiano.net scrive: Avvio in lieve rialzo per lo spread tra Btp e Bund. Il differenziale di rendimento tra i due decennali si amplia di un punto base, a quota 99, mentre il rendimento dei bond italiani sale al 3,506%, in ...

Lo spread tra Btp e Bund apre in rialzo sopra i 100 punti

Come scrive ansa.it: Apre in rialzo lo spread tra Btp e Bund tedeschi a 100,6 punti, contro i 99,4 della chiusura precedente. Invariato il rendimento annuo italiano al 3,55%, mentre quello tedesco cede 1,3 punti al 2,54%.

Lo spread tra Btp e Bund apre in rialzo a 99,2 punti

ansa.it scrive: Lo spread tra Btp e Bund parte in rialzo ma resta sotto i 100 punti. Il differenziale è a 99,2 punti da 98,6 della chiusura di ieri. Il rendimento del decennale italiano sale al 3,54%. (ANSA). (ANSA) ...