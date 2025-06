Lo spread Btp-Bund apre in lieve rialzo a 99 punti

Apertura in lieve rialzo per lo spread Btp-Bund, che si attesta a 99 punti. Un aumento che riflette le tensioni del mercato e l'incertezza economica in Europa. Con il rendimento dei bond italiani al 3,506%, è interessante notare come questo trend potrebbe influenzare le scelte di investimento degli italiani. In un contesto globale in continua evoluzione, ogni punto percentuale conta! Rimanete sintonizzati per ulteriori sviluppi.

Avvio in lieve rialzo per lo spread tra Btp e Bund. Il differenziale di rendimento tra i due decennali si amplia di un punto base, a quota 99, mentre il rendimento dei bond italiani sale al 3,506%, in rialzo di qusai tre punti base.

