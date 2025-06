Lo spettacolare lancio dei paracadutisti | atterraggio con bandierone tricolore

Il 2 giugno, Roma ha brillato sotto il tricolore! Il lancio mozzafiato dei paracadutisti, con il gigantesco bandierone italiano, ha incantato migliaia di spettatori durante le celebrazioni della Festa della Repubblica. Questo evento non è solo un tributo alla nostra storia, ma un'opportunità per riflettere sull'unità e sul senso di appartenenza che ci unisce. Un momento che ricorda quanto siano importanti le radici comuni in un mondo sempre più frammentato.

Celebrazioni per la Festa della Repubblica a Roma. Spettacolare in particolare il lancio dei paracadutisti che sono atterrati con un bandierone tricolore raccogliendo gli applausi fragorosi dei presenti per la Parata del 2 giugno.

2 giugno, Festa della Repubblica: le spettacolari acrobazie dei paracadutisti della Folgore

Alla parata militare del 2 Giugno lo spettacolare atterraggio dei paracadutisti della Folgore davanti al Colosseo

2 giugno, lo spettacolare lancio dei paracadutisti: atterraggio con bandierone tricolore

