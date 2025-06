Lo show di Fiorello già chiude | Facciamo sfigurare gli altri… L’ultimo addio alla Rai e l’ipotesi che esalta i fan

Fiorello si prepara a salutare il suo pubblico con un ultimo spettacolo carico di emozioni, lasciando un segno indelebile in Rai. «Radio 2 Radio Show – La Pennicanza» ha brillato per 15 giorni, ma l’estate non è la sua stagione. Questo addio anticipato accende un dibattito: cosa significa per la TV italiana l’addio di un maestro come lui? Un momento che invita a riflettere sul futuro della comicità televisiva. Non perderti le ultime puntate!

È iniziata l’ultima settimana per il nuovo show di Fiorello, che già chiude i battenti dopo circa 15 giorni dall’esordio. Il 6 giugno chiude i battenti «Radio 2 Radio Show – La Pennicanza», che lo showman conduce con Fabrizio Biggio. Che a Fiorello non piacesse granché lavorare d’estate si era già un po’ capito dopo la chiusura di «VivaRai2!», dopo una vita passata a fare l’animatore nei villaggi turistici, poi con Radio Deejay, senza dimenticare i giri d’Italia interminabili con il Karaoke. Non è chiaro quindi se lo show sperimentalismo, che sembrava già essere iniziato un po’ per gioco, finisca per volontà dei suoi protagonisti o dei vertici Rai. 🔗 Leggi su Open.online

Leggi anche Fiorello sarebbe pronto a tornare con un nuovo show nel giorno del suo compleanno: l’indiscrezione - Secondo voci raccolte dall'Adnkronos, Rosario Fiorello potrebbe tornare con un nuovo show proprio il 16 maggio, in coincidenza con il suo sessantacinquesimo compleanno.

'La Pennicanza' chiude il 6 giugno, ma Fiorello annuncia: “È possibile che questo programma ricominci da ottobre... vedremo!”

