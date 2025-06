Lo show di Belén Rodriguez a Capri canta Suavemente di fronte a una platea di ex del Grande Fratello

Belén Rodriguez incanta Capri con una performance indimenticabile di "Suavemente", tra volti noti del Grande Fratello. Questo evento non è solo un concerto: è un tuffo nel mondo del gossip e della celebrità, dove le storie di reality si intrecciano con la musica. In un'epoca in cui i talenti emergenti cercano visibilità, Belén rimane regina indiscussa, dimostrando che il palco è il suo habitat naturale. Chi sarà il prossimo a brillare?