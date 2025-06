Lo sguardo di Dembelè nella finale di Champions racconta la furia del suo pressing VIDEO

Lo sguardo intenso di Dembélé nella finale di Champions racchiude la determinazione e la potenza del suo gioco. Luis Enrique lo ha scelto come simbolo di una stagione straordinaria, con 33 gol e 15 assist. Ma non è solo il suo talento a brillare: è il primo del PSG a incarnare l’arte del pressing, un trend che sta rivoluzionando il calcio moderno. Scoprire come questa ferocia possa cambiare le sorti di una squadra è affascinante!

Luis Enrique ha nominato un solo giocatore dopo la vittoria della finale di Champions, Ousmane Dembélé, protagonista di una stagione strepitosa col Psg. La stagione di Dembelè è tutta da incorniciare 33 gol in stagione e 15 assist, di cui due in finale a Monaco e soprattutto è il primo della sua squadra a portare il pressing sulla difesa avversaria. Dopo la vittoria sull'Arsenal il Guardian aveva scritto di lui " Dembélé, con tutto il suo potere stellare e la sua astuzia, è anche la chiave di questa sfuggenza". Il modo in cui si libera o viene liberato è fatto di "combinazioni e movimenti studiati e perfezionati, un intricato sistema di carrucole, pesi e grilletti calibrati per far uscire le difese dalla loro zona di comfort, per creare loro più problemi di quanti ne possano gestire contemporaneamente".

