Lo sfogo del Ceo di Tether | Quando ' cacciamo il grano' ? Non ci viene permesso dalla società

Il CEO di Tether, Paolo Ardoino, ha lanciato un accorato sfogo su X, rivelando le sfide del settore crypto e la pressione che subisce. In un contesto in cui le criptovalute stanno affrontando una crescente regolamentazione, le sue parole pongono l'accento sulla lotta per la sostenibilità economica. Un interrogativo sorge: quanto è realmente pronta l'industria a fronteggiare le sfide del futuro? Scopri perché il grano potrebbe non essere l'unica preoccupazione.

"Spero che almeno i soldi del mio biglietto in tribuna possano dare una mano a supportare le spese della dirigenza." ha aggiunto Ardoino su X. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Lo sfogo del Ceo di Tether: "Quando 'cacciamo il grano'? Non ci viene permesso dalla società"

Juventus, da Tether bordate a Elkann: Non ci permettono di contribuire, potremmo aiutare la squadra sul mercato

Lo riporta sport.virgilio.it: Il socio di minoranza di Madama, Ardoino Ceo di Tether, alza la voce e denuncia una sorta di boicottaggio da parte della dirigenza della Juventus, sui social scoppia la bufera ...

Tether, il CEO: "Comprare la Juventus? Dobbiamo prima farci un'idea”

Scrive calciomercato.com: Paolo Ardoino, il CEO della società di stablecoin Tether che di recente è diventata azionista di minoranza della Juventus, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni de Il Secolo XIX.

Il Ceo di Tether: "Mi piacerebbe conoscere la visione di Elkann. Desidero una grande Juve, la stagione in corso va in un'altra direzione"

calciomercato.com scrive: Torna a parlare Paolo Ardoino, Ceo di Tether, società che nei giorni scorsi ha aumentato dall'8,2% al 10,12% la sua quota azionaria nella Juventus, pari al 6,28% dei voting rights: "Il nostro ...