Lo scooter contro la Tesla poi il ' volo' spaventoso | così è morto Claudio Gorini

Una tragedia ha colpito Montichiari, dove Claudio Gorini, 65 anni, ha perso la vita in un incidente stradale agghiacciante. Lo scontro tra il suo scooter e un'auto elettrica ha messo in evidenza l'inquietante aumento degli incidenti legati alla crescente diffusione di veicoli a motore nel traffico urbano. Questo evento ci ricorda l'importanza della sicurezza stradale, soprattutto in un contesto dove innovazione e tradizione si scontrano. Un momento per riflettere.

Tragedia stradale nel tardo pomeriggio di domenica a Montichiari. Claudio Gorini, 65 anni, residente a Isorella, ha perso la vita in un terribile incidente avvenuto lungo la Strada Provinciale 37, all'altezza dell'aeroporto Gabriele D'Annunzio. L'uomo era in sella al suo scooter

