ll mercato del cloud arriva a 68 miliardi

Il mercato del cloud tocca i 68 miliardi, un segnale potente della trasformazione digitale in atto. La sovranità dei dati emerge come un tema cruciale, specialmente per settori chiave come la pubblica amministrazione e la sanità. Le imprese non possono più trascurare il controllo sui propri dati: è una questione di sicurezza, ma anche di competitività. In questo gioco, chi detiene i dati, detiene il futuro!

LA SOVRANITÀ DEI DATI è centrale nel dibattito sulla trasformazione digitale. Le imprese, in particolare quelle attive in settori strategici come la pubblica amministrazione, la sanità, la finanza e le telecomunicazioni, sono sempre più consapevoli dell’importanza di garantire il pieno controllo sui propri dati, non solo per ragioni tecnologiche, ma anche in risposta a un quadro normativo europeo in costante evoluzione. La sovranità digitale è il principio secondo cui un’organizzazione – pubblica o privata – deve poter decidere dove, come e da chi i propri dati vengano trattati. È quindi importante sapere dove si trovano i dati e conoscere il paese fisico dove sono archiviati. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - ll mercato del cloud arriva a 6,8 miliardi

Se ne parla anche su altri siti

ll mercato del cloud arriva a 6,8 miliardi; Sovranità digitale: l’Europa divisa nel cloud, l'Italia protegge i dati sensibili; Ricerca NetConsulting cube, il cloud si fa in squadra; A Roma la prima Conferenza Nazionale sul cloud Italiano. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

ll mercato del cloud arriva a 6,8 miliardi

quotidiano.net scrive: LA SOVRANITÀ DEI DATI è centrale nel dibattito sulla trasformazione digitale. Le imprese, in particolare quelle attive in settori ...

Il mercato cloud italiano vola, trainato dall'intelligenza artificiale

Lo riporta punto-informatico.it: 24% nel 2024: il mercato cloud italiano ha registrare un nuovo record (6,8 miliardi), grazie alla corsa dell'intelligenza artificiale. L’immagine in evidenza su questo articolo è stata generata ...

Il cloud cresce e si rinnova

Come scrive channelcity.it: Mercato relativo al cloud in crescita. Partiamo dai dati. Quelli dell’Osservatorio Cloud Transformation del Politecnico di Milano. Secondo le ultime rilevazioni, il mercato cloud italiano si appresta ...