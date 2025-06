Livorno Play Comics in Fortezza Vecchia il festival della cultura nerd e del mondo fantasy

Preparati a immergerti nel fantastico universo di Livorno Play Comics! Domenica 8 giugno, la storica Fortezza Vecchia si trasformerà in un tempio della cultura nerd, accogliendo appassionati di fumetti e cosplay dalle 10 alle 24. Con ingresso libero, l’evento promette stand di oggettistica imperdibile e una gara avvincente. In un periodo in cui il mondo del fantasy conquista sempre più fan, non puoi perderti questa celebrazione della creatività e dell’immaginazione!

La Fortezza Vecchia ospiterà domenica 8 giugno la prima edizione di Livorno Play Comics, evento dedicato al mondo dei fumetti e dei cosplayer. L’appuntamento è dalle ore 10 alle 24 con ingresso libero. Ci saranno stand con oggettistica e materiale comic. Non potrà mancare l'avvincente gara. 🔗 Leggi su Livornotoday.it © Livornotoday.it - Livorno Play Comics, in Fortezza Vecchia il festival della cultura nerd e del mondo fantasy

Approfondimenti da altre fonti

Livorno: l'estate della Fortezza Vecchia con The Trammps, Laura Morante, Alessandro Benvenuti, Ruggeri e Placido & co.; Livorno: l'estate della Fortezza Vecchia con The Trammps, Laura Morante, Alessandro Benvenuti, Ruggeri e Placido & co.. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Livorno: l'estate della Fortezza Vecchia con The Trammps, Laura Morante, Alessandro Benvenuti, Ruggeri e Placido & co.

Si legge su msn.com: LIVORNO La Fortezza Vecchia c’è e con uno slogan che già dice tutto – “Tradizione antica, arte moderna” – ieri mattina, alla presenza del sindaco di Livorno Luca Salvetti, ha lanciato il cartellone de ...

Arriva “Livorno Games e Comics”, un festival dedicato al mondo dei fumetti e del fantasy

Secondo livornopress.it: Il pianeta dei comics, la passione travolgente per i videogiochi e il mito dell’immaginario pop arrivano a Livorno per un grande evento. Dal 30 agosto al primo settembre, alla Fortezza Nuova, si ...

Livorno, la Fortezza Vecchia diventa Hogwarts: le immagini

Scrive livornotoday.it: Condividi Livorno, la Fortezza Vecchia diventa Hogwarts: le immagini Tantissimi i presenti al Wizards Day Foto da: Livorno, la Fortezza Vecchia diventa Hogwarts: le immagini Livorno, la Fortezza ...