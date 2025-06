LIVE Virtus Bologna-Olimpia Milano Serie A basket 2025 in DIRETTA | si annuncia una gara-2 palpitante

La semifinale scudetto tra Virtus Bologna e Olimpia Milano promette scintille! In un contesto in cui il basket italiano sta vivendo una nuova era di competitività, ogni partita diventa cruciale. I riflettori sono puntati su questa sfida, dove i big si contendono non solo il titolo, ma anche l'onore di rappresentare il nostro basket nel panorama europeo. Rimanete con noi per vivere ogni emozione in diretta!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutti, amiche ed amici di OA Sport! Vi diamo il benvenuto alla diretta Live di Virtus Bologna-Olimpia Milano, gara-2 della semifinale scudetto per la Serie A di basket 2025! Una sfida incandescente tra le due corazzate del nostro Campionato, che si incrociano in semifinale e non in finale come accaduto nelle ultime sei annate. La Virtus Bologna si è aggiudicata la prima gara disputata tra le mura amiche della Segafredo Arena per 68-67 al termine di un’autentica battaglia senza nessuna esclusione di colpi. Decisivo nel finale Tornike Shengelia ‘ match-winner’ e autore di 18 punti, con 13 punti di un altrettanto efficace Will Clyburn e 10 punti equamente divisi tra ‘Momo’ Diouf e Nicola Akele. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Virtus Bologna-Olimpia Milano, Serie A basket 2025 in DIRETTA: si annuncia una gara-2 palpitante

