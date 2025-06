LIVE Virtus Bologna-Olimpia Milano Serie A basket 2025 in DIRETTA | pochi minuti alla palla a due gara-2 incandescente alla Segafredo Arena

La tensione è palpabile alla Segafredo Arena: la gara 2 tra Virtus Bologna e Olimpia Milano si gioca sul filo dell'equilibrio! Con un Mirotic in forma strepitosa e un Clyburn pronto a colpi di scena, il match riflette il trend della Serie A, sempre più avvincente e ricca di sorprese. Chi avrà il sopravvento? Non perdere neanche un secondo di questa sfida mozzafiato!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10-13 MANNION DA TRE! +3 OLIMPIA. 10-10 Virata perfetta di Clyburn che vale il pareggio. 8-10 Chiuso il 2+1 da Mirotic. 8-9 Mirotic col fallo! Contro-sorpasso Milano. 8-7 Cordinier lascia un libero sul ferro ma segna il secondo per il vantaggio Virtus. Olimpia Milano che ha già esaurito il bonus falli dopo neanche 4? di gioco. 7-7 22 anche per Diouf dalla lunetta. 5-7 22 a cronometro fermo per Nico Mannion: +2 Olimpia. 5-5 Un solo libero segnato da Daniel Hackett per pareggiare i conti. 4-5 Tap-in di Akele per accorciare ancora a -1. 2-5 Taglio e schiacciata di LeDay. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Virtus Bologna-Olimpia Milano, Serie A basket 2025 in DIRETTA: pochi minuti alla palla a due, gara-2 incandescente alla Segafredo Arena

