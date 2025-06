LIVE Virtus Bologna-Olimpia Milano Serie A basket 2025 in DIRETTA | gara-2 si annuncia incandescente

La tensione è palpabile: Virtus Bologna e Olimpia Milano si sfidano in gara-2 delle semifinali di Serie A, ma questa non è solo una partita, è un vero e proprio scontro tra titani del basket italiano. Con il campionato che entra nel vivo, l'interesse per il basket cresce sempre di più, attirando l'attenzione di appassionati e neofiti. Non perdere i momenti salienti di un match che promette emozioni forti!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutti, amiche ed amici di OA Sport! Vi diamo il benvenuto alla diretta Live di Virtus Bologna-Olimpia Milano, gara-2 della semifinale scudetto per la Serie A di basket 2025! Una sfida incandescente tra le due corazzate del nostro Campionato, che si incrociano in semifinale e non in finale come accaduto nelle ultime sei annate. La Virtus Bologna si è aggiudicata la prima gara disputata tra le mura amiche della Segafredo Arena per 68-67 al termine di un’autentica battaglia senza nessuna esclusione di colpi. Decisivo nel finale Tornike Shengelia ‘ match-winner’ e autore di 18 punti, con 13 punti di un altrettanto efficace Will Clyburn e 10 punti equamente divisi tra ‘Momo’ Diouf e Nicola Akele. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Virtus Bologna-Olimpia Milano, Serie A basket 2025 in DIRETTA: gara-2 si annuncia incandescente

Leggi anche Playoff Virtus Bologna, date e orario dei quarti di finale - I playoff della Virtus Bologna sono pronti a entrare nel vivo! Le prime tre partite dei quarti di finale si disputeranno a partire da domenica 18 maggio 2025, con un emozionante calendario che prevede un incontro in casa e due sfide in trasferta.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

LIVE! Virtus Bologna-Milano 0-0, chi si prende gara-1 delle semifinali?; Semifinale playoff Serie A Basket, Olimpia Milano-Virtus Bologna: dove vederla in tv e live streaming; LBA Playoff 2025, segui LIVE Gara 1 della serie Virtus Bologna - Olimpia Milano (live su DAZN, DMAX ed Eurosport 2)!; La Diretta di Virtus Bologna-Olimpia Milano: dove vedere Gara 1 in tv e streaming | Playoff LBA Serie A 2024/25. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

LBA - Virtus Bologna vs Olimpia Milano: diretta intervallo 30-33

Scrive pianetabasket.com: VIRTUS BOLOGNA vs OLIMPIA MILANO - DIRETTA TESTUALE 2Q Live - Con 9'37" liberi per Flaccadori 2/2. Taylor non mette la tripla, Ricci si con 8'57" e sorpassa 17-18. Anche ...

LIVE Virtus Bologna-Olimpia Milano 68-67, Serie A basket 2025 in DIRETTA: Shengelia colpisce ancora, gara-1 è delle V nere

Secondo oasport.it: CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Si chiude dunque così la nostra DIRETTA LIVE. Un saluto a tutti i lettori di OA Sport, ricordando che ...

Virtus Bologna-Olimpia Milano oggi, Serie A basket 2025: orario gara-1, programma, tv, streaming

Scrive oasport.it: L'attesa è di quelle particolari: Virtus Segafredo Bologna contro Olimpia EA7 Emporio Armani Milano. Non è finale, però: stavolta si tratta di una ...