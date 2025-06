LIVE Virtus Bologna-Olimpia Milano 66-85 Serie A basket 2025 in DIRETTA | l’EA7 Emporio Armani pareggia i conti in gara-2! 20 punti di Armoni Brooks

L’Olimpia Milano pareggia i conti in gara 2, imponendosi sulla Virtus Bologna con un convincente 85-66. Un match che ha visto protagonista Armoni Brooks, autore di 20 punti. Questo risultato segna un momento cruciale nella finale di Serie A, dove la tensione è alle stelle. La serie si sposta ora all'Unipol Forum di Assago, pronto a regalare emozioni forti. Chi avrà la meglio? Non perdere il prossimo appuntamento!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22:42 Gara dominata a lunghi tratti dall’Olimpia, con la Virtus Bologna che è riuscita a rientrare a -6 nel quarto conclusivo ma non è riuscita a mettere ulteriore pressione agli avversari. Ora la serie si sposta all’Unipol Forum di Assago con gara-3 in programma giovedì sera (ore 20:45) e sabato 7 giugno sempre alle ore 20:45. 20 punti di uno scatenato Armoni Brooks, con 14 punti equamente divisi tra Shavon Shields e Nikola Mirotic – 14 punti di ‘Momo’ Diouf e 11 di Will Clyburn tra le V-nere. Finisce qui: l’Olimpia Milano batte nettamente la Virtus Bologna per 66-85 e pareggia i conti nella serie! 66-85 Schiacciata di Akele per rendere leggermente meno pesante il passivo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Virtus Bologna-Olimpia Milano 66-85, Serie A basket 2025 in DIRETTA: l’EA7 Emporio Armani pareggia i conti in gara-2! 20 punti di Armoni Brooks

