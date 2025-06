LIVE Virtus Bologna-Olimpia Milano 62-74 Serie A basket 2025 in DIRETTA | gli ospiti tentano l’allungo decisivo le V-nere provano a rimanere in scia

In un match avvincente, l'Olimpia Milano sta prendendo il volo contro la Virtus Bologna, portandosi a +21 grazie a giocate spettacolari come quella di ‘Pippo’ Ricci. Questo scontro mette in luce la crescente rivalità tra le due squadre, riflettendo un trend nel basket italiano sempre più competitivo. Riuscirà la Virtus a ricucire il gap? Non perdere l'azione: il finale potrebbe riservare sorprese!

64-85 Appoggio di 'Pippo' Ricci per il +21! 64-83 Nico Mannion con la tripla del +19! 64-80 BROOKS SCANETATO! RUBATA ED APPOGGIO, +17 OLIMPIA E TIME-OUT VIRTUS. 64-78 Tripla dall'angolo di Armoni Brooks! 18 punti per lui, +15 Milano. 64-76 Risponde alla stessa maniera Cordinier. 62-76 Palleggio, arresto e tiro di Armoni Brooks. 62-74 Penetrazione letale di Diop! +12 Milano, time-out Virtus. 62-72 Tiro fuori equilibrio di Bolmaro per il +10 Olimpia. 62-70 22 per Alessandro Pajola a cronometro fermo: -8 Virtus. 60-70 12 per Leandro Bolmaro in lunetta. 60-69 Diouf sul taglio in backdoor! La Virtus non molla.

LBA Playoff | Virtus Bologna vs Olimpia Milano: diretta 4Q 64-78 37'

VIRTUS BOLOGNA vs OLIMPIA MILANO - DIRETTA TESTUALE 4Q Live - La tripla di Flaccadori danza sul ferro, rimbalzo Leday, e Brooks che non segna la tripla al 31'. Tripla corta di Belinelli.

LIVE LBA Playoff | Virtus Bologna vs Olimpia Milano, game 2:LIVE LBA PLAYOFF | VIRTUS BOLOGNA VS OLIMPIA MILANO, GAME 2: DIRETTA 2Q 20-32 12'

VIRTUS BOLOGNA vs OLIMPIA MILANO - DIRETTA TESTUALE 2Q Live - Shields segna subito in entrata, la Virtus va in difficoltà in attacco, Polonara concede a Diop con 8'17"

LIVE Virtus Bologna-Olimpia Milano, Serie A basket 2025 in DIRETTA: si annuncia una gara-2 palpitante

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutti, amiche ed amici di OA Sport! Vi diamo il benvenuto alla diretta Live di Virtus