LIVE Virtus Bologna-Olimpia Milano 49-58 Serie A basket 2025 in DIRETTA | la Segafredo Arena è una bolgia s’incendia la sfida nel terzo quarto

La sfida tra Virtus Bologna e Olimpia Milano si accende nella Segafredo Arena, un palcoscenico che si conferma teatro di emozioni forti. Nel terzo quarto, i meneghini tentano la fuga, mentre i bolognesi non mollano. Ogni canestro conta in una partita che riflette l'intensità del basket italiano moderno. Riusciranno i padroni di casa a ribaltare il risultato? La tensione è alle stelle: non perdere neanche un momento!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 56-64 22 per Shengelia in lunetta e -8 Virtus a meno di due minuti dalla terza sirena. 54-64 Contropiede di Causeur! Contro-parziale meneghino di 4-0. 54-62 Bolmaro alza la parabola e segna! +8 Milano. 54-60 Belinelli col taglio sulla linea di fondo! -6 Virtus. 52-60 Ci pensa ancora LeDay a togliere le castagne dal fuoco per Milano. 52-58 Un solo libero segnato da Shengelia per allungare il parziale bianconero. 51-58 Hackett da due! Break di 9-0 dei bolognesi per il -7, time-out immediato di Messina. 49-58 Appoggio di Shengelia! -9 Segafredo. 47-58 TRIPLA DI CORDINIER! -11 BOLOGNA. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Virtus Bologna-Olimpia Milano 49-58, Serie A basket 2025 in DIRETTA: la Segafredo Arena è una bolgia, s’incendia la sfida nel terzo quarto

Leggi anche Playoff Virtus Bologna, date e orario dei quarti di finale - I playoff della Virtus Bologna sono pronti a entrare nel vivo! Le prime tre partite dei quarti di finale si disputeranno a partire da domenica 18 maggio 2025, con un emozionante calendario che prevede un incontro in casa e due sfide in trasferta.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Virtus Bologna-Venezia 86-84, rivivi il LIVE-Blog della partita; LBA Playoff 2025, segui LIVE Gara 1 della serie Virtus Bologna - Olimpia Milano (live su DAZN, DMAX ed Eurosport 2)!; Semifinale playoff Serie A Basket, Olimpia Milano-Virtus Bologna: dove vederla in tv e live streaming; La Diretta di Virtus Bologna-Olimpia Milano: dove vedere Gara 1 in tv e streaming | Playoff LBA Serie A 2024/25. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

LBA Playoff | Virtus Bologna vs Olimpia Milano: diretta 3Q 40-56 23'

Come scrive pianetabasket.com: VIRTUS BOLOGNA vs OLIMPIA MILANO - DIRETTA TESTUALE 3Q Live - Tripla di Brooks con 9'32". Clyburn risponde quasi dall'arco, tripla di Mirotic con 8'29" 37-50. Tripla di ...

LIVE LBA Playoff | Virtus Bologna vs Olimpia Milano, game 2:LIVE LBA PLAYOFF | VIRTUS BOLOGNA VS OLIMPIA MILANO, GAME 2: DIRETTA 2Q 20-32 12'

Si legge su pianetabasket.com: VIRTUS BOLOGNA vs OLIMPIA MILANO - DIRETTA TESTUALE 2Q Live - Shields segna subito in entrata, la Virtus va in difficoltà in attacco, Polonara concede a Diop con 8'17" ...

LIVE Virtus Bologna-Olimpia Milano, Serie A basket 2025 in DIRETTA: si annuncia una gara-2 palpitante

Da oasport.it: CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutti, amiche ed amici di OA Sport! Vi diamo il benvenuto alla diretta Live di Virtus ...