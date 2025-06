LIVE Virtus Bologna-Olimpia Milano 24-40 Serie A basket 2025 in DIRETTA | fuga dei campioni d’Italia nel secondo quarto bolognesi in confusione

In un emozionante duello di basket, l'Olimpia Milano conquista il secondo quarto con una fuga da campioni d'Italia, portandosi avanti di 9 punti. I bolognesi, in confusione, tentano di reagire, ma il talento di Shavon Shields e la determinazione di Zach LeDay stanno facendo la differenza. Questa partita non è solo una sfida sul campo, ma un momento cruciale per entrambe le squadre nel panorama della Serie A! Chi avrà la meglio?

35-44 Shavon Shields si mette in proprio! +9 Olimpia. 35-42 Taylor da due! 33-42 Ci pensa Zach LeDay ad interrompere l'emorragia per Milano. 33-40 ANCORA DIOUF! 9-0 SEGAFREDO, PARTITA RIAPERTA. 31-40 Marco Belinelli segna il libero che vale anche il -9 Virtus. Fallo tecnico fischiato ad Ettore Messina per proteste eccessive. 30-40 RIMORCHIO DI DIOUF! TORNA A GRIDARE LA SEGAFREDO ARENA, -10 E TIME-OUT MILANO. 28-40 Virata di Clyburn! Mini-parziale di 4-0 per la Virtus che prova a risalire la china. 26-40 22 a cronometro fermo per 'Momo' Diouf. 24-40 Tap-in di Shavon Shields per il +16 Milano.

