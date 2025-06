LIVE Virtus Bologna-Olimpia Milano 20-27 Serie A basket 2025 in DIRETTA | break di 8-0 dei meneghini i bolognesi limitano i danni dopo 10?

La sfida tra Virtus Bologna e Olimpia Milano si fa sempre più intensa, con i meneghini che scappano in testa grazie a un break decisivo. In un campionato di basket dove ogni punto conta, il primo quarto si chiude sul 20-27: una chiara dimostrazione della determinazione milanese! Ma i bolognesi non si arrendono. Riusciranno a ribaltare il trend? Segui la diretta per scoprire se questa partita segnerà una svolta nel campionato!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Finisce il primo quarto sul punteggio di 20-27 per l'Olimpia Milano! 20-27 POLONARA SULLA SIRENA! 18-27 Taglio bellissimo di Marco Belinelli su assist di Pajola! 16-27 Fabien Causeur segna entrambi i liberi a disposizione per il +11 Milano. 16-25 12 per Pajola a cronometro fermo. 15-25 12 per Akele in lunetta. Scintille tra Mirotic ed Akele, con l'ala della Virtus che "sfonda" il numero 33 biancorosso e guadagna un fallo. 14-25 Semi-gancio di Mirotic: +11 Olimpia. 14-23 Non trema la mano a Shengelia dalla 'linea della carità': 22 e -9 Virtus. Errore dalla lunetta, con Milano che si ritrova comunque in doppia cifra di vantaggio a meno di tre minuti dalla prima sirena.

I playoff della Virtus Bologna sono pronti a entrare nel vivo! Le prime tre partite dei quarti di finale si disputeranno a partire da domenica 18 maggio 2025, con un emozionante calendario che prevede un incontro in casa e due sfide in trasferta.

