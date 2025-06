LIVE Virtus Bologna-Olimpia Milano 10-16 Serie A basket 2025 in DIRETTA | sfida subito intensa ed equilibrata alla Segafredo Arena

La sfida tra Virtus Bologna e Olimpia Milano è un vero thriller del basket italiano, riflettendo l’intensità che caratterizza la Serie A. Milano sta dimostrando la sua potenza, con Brooks che infiamma il pubblico con una tripla col fallo. Mentre la partita si fa sempre più accesa, i tifosi possono percepire il brivido di una battaglia per il titolo. Chi avrà la meglio in questo duello? Non perdere neanche un secondo!

14-23 Non trema la mano a Shengelia dalla 'linea della carità': 22 e -9 Virtus. Errore dalla lunetta, con Milano che si ritrova comunque in doppia cifra di vantaggio a meno di tre minuti dalla prima sirena. 12-23 BROOKS! TRIPLA COL FALLO, CHE GIOCATA. 12-20 22 per Armoni Brooks a cronometro fermo: Milano torna a +8. 12-18 CLYBURN! LA VIRTUS SI SCUOTE. 10-18 Zach LeDay dalla media! Break di 8-0 dei campioni d'Italia, Dusko Ivanovic chiama subito time-out. 10-16 MIROTIC! TRIPLA, +6 MILANO. 10-13 MANNION DA TRE! +3 OLIMPIA. 10-10 Virata perfetta di Clyburn che vale il pareggio.

