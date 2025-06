LIVE Sinner-Rublev Roland Garros 2025 in DIRETTA | vince Djokovic dalle 20 15 l’azzurro

La tensione si fa palpabile al Roland Garros 2025! Novak Djokovic avanza con una vittoria schiacciante, ma gli occhi sono tutti su Jannik Sinner, pronto a sfidare Andrey Rublev. La giovane promessa italiana ha già dimostrato di saper brillare sui grandi palcoscenici. Riuscirà a portare avanti il sogno italiano? La risposta stasera alle 20.15: non perdere l’emozione di questo incontro che potrebbe scrivere la storia del tennis!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.25 Il serbo Novak Djokovic batte il britannico Cameron Norrie in tre set per 6-2 6-3 6-2 ed approda ai quarti di finale, dove affronterà il tedesco Alexander Zverev. Alle ore 20.15 scenderà in campo Jannik Sinner contro il russo Andrey Rublev: il vincitore sfiderà uno tra il kazako Alexander Bublik ed il britannico Jack Draper ai quarti. Il programma del match Sinner-Rublev Buongiorno e bentrovati alla diretta live testuale dell’incontro tra l’azzurro Jannik Sinner ed il russo Andrey Rublev, valido per il quarto turno del Roland Garros 2025 di tennis: continua il percorso dell’azzurro, che cerca nuovamente l’accesso ai quarti di finale di Parigi, dopo il penultimo turno raggiunto lo scorso anno, questa volta forte del numero 1 del seeding e del mondo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sinner-Rublev, Roland Garros 2025 in DIRETTA: vince Djokovic, dalle 20.15 l’azzurro

Leggi anche Sinner-Lehecka, la diretta al Roland Garros: Jannik in caso di vittoria agli ottavi trova Rublev - Oggi il Roland Garros si accende con la sfida tra Jannik Sinner e Jiri Lehecka! Il giovane talento italiano, in caso di vittoria, affronterà agli ottavi il temibile Rublev.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Sinner-Rublev al Roland Garros, dove vedere in tv e streaming; Sinner-Rublev, Roland Garros: orario, diretta e dove vedere in tv il tennis live; Dove vedere Sinner in streaming oggi al Roland Garros 2025, agli ottavi incontra Andrey Rublev; Sinner-Rublev al Roland Garros 2025: quando giocano, programma e orario della partita. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

LIVE Sinner-Rublev, Roland Garros 2025 in DIRETTA: il n.1 per cancellare il ricordo del 2022

Si legge su oasport.it: CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma del match Sinner-Rublev Buongiorno e bentrovati alla diretta live testuale dell'incontro tra ...

Sinner-Rublev diretta, gli ottavi di finale del Roland Garros. Orario e dove vederla in tv e streaming

Lo riporta ilmattino.it: Lunedì in campo per Jannik Sinner che questa sera affronterà Andrey Rublev negli ottavi di finale del Roland Garros. Per l'azzurro, numero uno del ranking mondiale da 52 ...

Sinner-Rublev: orario e dove vedere la sfida di oggi al Roland Garros

Come scrive tg.la7.it: In palio il passaggio ai quarti di finale. Nei precedenti confronti il numero 1 del mondo è in vantaggio sul russo ...