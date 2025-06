LIVE Sinner-Rublev Roland Garros 2025 in DIRETTA | tra poco in campo il n 1 del mondo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.03 Rublev, se escludiamo Alcaraz, è stato l’ultimo giocatore a battere Sinner. Era agosto 2024: nel Masters 1000 del Canada prevalse ai quarti il russo per 6-3, 1-6, 6-2. 20.01 Complessivamente Sinner è in vantaggio 6-3 nei precedenti (ma due di questi, come detto, furono decisi da un ritiro). L’ultimo confronto avvenne ai quarti a Cincinnati 2024: si impose il n.1 al mondo per 4-6, 7-5, 6-4. 20.00 Rublev, e siete autorizzati a toccare ferro, è un giocatore che in passato non ha portato molto bene a Sinner. Per due volte infatti l’azzurro si ritirò contro il russo: agli ottavi a Vienna nel 2020 e sempre agli ottavi del Roland Garros 2022. 🔗 Leggi su Oasport.it

