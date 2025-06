LIVE Sinner-Rublev Roland Garros 2025 in DIRETTA | in serata sarà caccia ai quarti di finale

Oggi si accendono i riflettori su un match che promette emozioni: Jannik Sinner affronta Andrey Rublev al Roland Garros 2025! L'azzurro, giovane talento del tennis italiano, è pronto a scrivere un'altra pagina della sua storia sul rosso parigino. Con la pressione crescente e le aspettative dei tifosi, ogni punto sarà cruciale. Rimanete sintonizzati per scoprire se Sinner potrà avanzare nei quarti di finale!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma del match Sinner-Rublev Buongiorno e bentrovati alla diretta live testuale dell’incontro tra l’azzurro Jannik Sinner ed il russo Andrey Rublev, valido per il quarto turno del Roland Garros 2025 di tennis: continua il percorso dell’azzurro, che cerca nuovamente l’accesso ai quarti di finale di Parigi, dopo il penultimo turno raggiunto lo scorso anno, questa volta forte del numero 1 del seeding e del mondo. Sinner prosegue il proprio cammino contro Rublev, numero 15 del mondo, il quale nel ranking ATP virtuale sta confermando il piazzamento e con il match odierno punta alla posizione numero 11. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sinner-Rublev, Roland Garros 2025 in DIRETTA: in serata sarà caccia ai quarti di finale

