LIVE Sinner-Rublev 6-1 Roland Garros 2025 in DIRETTA | il russo ha evitato il bagel nel primo set

Siamo nel vivo di un match mozzafiato al Roland Garros 2025, dove Jannik Sinner sta cercando di ribaltare le sorti contro Andrey Rublev. Dopo un primo set dominato, il russo ha evitato il famoso "bagel". Questo incontro non è solo una battaglia sul campo, ma rappresenta la crescente rivalità tra Italia e Russia nel tennis. Riuscirà Sinner a riprendersi e mantenere vive le sue speranze di titolo? La tensione è alle stelle!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 Servizio e diritto di Sinner. 0-1 Lungo il pallonetto difensivo di Sinner. Il russo mette la testa avanti in questo avvio di secondo parziale. 40-15 Servizio e diritto lungolinea vincente di Rublev. 30-15 Lungo il diritto dell’italiano dopo un rimbalzo irregolare. 15-15 Sinner lascia fermo l’avversario con un diritto lungolinea vincente. 15-0 Rublev apre il secondo set con un ace esterno. 21.02 10 vincenti e 3 gratuiti per Sinner (uno dei quali sul set-point che gli avrebbe dato il bagel), 7-12 il saldo negativo per Rublev. 6-1 Ace esterno a chiudere un primo set a senso unico e durato mezz’ora. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sinner-Rublev 6-1, Roland Garros 2025 in DIRETTA: il russo ha evitato il bagel nel primo set

