LIVE Sinner-Rublev 6-1 6-3 Roland Garros 2025 in DIRETTA | il n 1 fa suo il 2 set con due break

Jannik Sinner continua a brillare al Roland Garros 2025, conquistando il secondo set contro Andrey Rublev con una prestazione straordinaria: due break che dimostrano la sua determinazione. Con l'eliminazione di Draper, il tabellone si scombina e le possibilità di Sinner si ampliano. Un momento cruciale per il tennis italiano: il giovane talento sta scrivendo la storia, pronto a diventare il simbolo di una nuova era. Resta con noi per seguire ogni colpo!

COMA CAMBIA IL TABELLONE DI SINNER CON L'ELIMINAZIONE DI DRAPER 15-15 Lungo il pallonetto difensivo di Sinner. 0-15 Aveva fatto tutto bene il n.15, ma sbaglia in lunghezza il diritto in avanzamento. 1-0 Ancora un errore del russo, in rete il rovescio incrociato. La pressione da fondo di Sinner è asfissiante. 40-15 Risposta profonda di Rublev, in rete il rovescio dell'italiano. 40-0 Solido diritto di Sinner, largo il rovescio del russo. 30-0 Ace esterno del n.1. 15-0 Servizio vincente di Sinner in avvio di terzo set. 21.45 Toilet break chiesto dal russo, mentre Sinner è già pronto in campo per ricominciare.