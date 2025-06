LIVE Sinner-Rublev 6-1 6-3 6-4 Roland Garros 2025 in DIRETTA | prestazione solida del n 1 Ora un avversario imprevedibile

Jannik Sinner continua a brillare al Roland Garros 2025 con una prestazione impressionante, battendo Rublev in tre set. Un passo deciso verso la conquista del titolo, mentre il tabellone si scombina con l'eliminazione di Draper. Ora, attende un avversario imprevedibile: Bublik. Come affronterà questa sfida? Gli appassionati di tennis sono in trepidante attesa. Rimanete sintonizzati, perché questo torneo è solo all'inizio!

COMA CAMBIA IL TABELLONE DI SINNER CON L'ELIMINAZIONE DI DRAPER 22.45 Grazie per averci seguito, amici di OA Sport, e buona notte. Un saluto sportivo. 22.43 Sinner è avanti 3-1 nei precedenti con Bublik. L'ultimo risale all'erba di Halle nel 2023: l'italiano si ritirò dopo aver perso 7-5 il primo set ed essere sotto 2-0 nel secondo. 22.42 Ai quarti di finale Sinner affronterà Alexander Bublik, il giocatore più imprevedibile del circuito. Nel 2021 il kazako disse a Jannik: " Hai 15 anni e giochi così? Non sei umano. ". 22.41 25 vincenti e 19 errori gratuiti per Sinner.

Sinner-Lehecka, la diretta al Roland Garros: Jannik in caso di vittoria agli ottavi trova Rublev - Oggi il Roland Garros si accende con la sfida tra Jannik Sinner e Jiri Lehecka! Il giovane talento italiano, in caso di vittoria, affronterà agli ottavi il temibile Rublev.

