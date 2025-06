LIVE Sinner-Rublev 6-1 6-3 6-4 Roland Garros 2025 in DIRETTA | prestazione solida del n 1 e pass per i quarti

Stefano Sinner continua a brillare al Roland Garros 2025, dominando Rublev con un secco 6-1, 6-3, 6-4. Con una prestazione da incorniciare, il numero 1 italiano si guadagna i quarti di finale, mettendo in mostra un servizio potente e una gestione impeccabile delle palle break. Questa vittoria non è solo un passo verso il titolo, ma un chiaro segnale della crescita del tennis italiano nel panorama mondiale. Rimani sintonizzato!

COMA CAMBIA IL TABELLONE DI SINNER CON L'ELIMINAZIONE DI DRAPER 22.40 L'italiano ha sfruttato 5 delle 8 palle break avute a disposizione e ha annullato le 3 concesse. 22.38 Sinner ha servito il 62% di prime, ottenendo l'81% dei punti. Ottima la resa con la seconda: 77%. Rublev invece non è andato oltre il 29% con la seconda. 22.38 5 ace e 0 doppi falli per Sinner, 7 e 1 per Rublev. 22.34 " Sono molto felice, ci conosciamo benissimo, abbiamo giocato tante volte contro. Ho provato a cambiare qualcosina. In una partita 3 su 5 tutto può cambiare rapidamente, quindi sono contento di averla chiusa in 3.