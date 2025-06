LIVE Sinner-Rublev 6-1 6-3 5-4 Roland Garros 2025 in DIRETTA | terzo set in equilibrio

La semifinale di Roland Garros 2025 è un vero e proprio battleground per il nostro Jannik Sinner, che sfida il potente Rublev in un terzo set tiratissimo. Con l'eliminazione di Draper, il tabellone si fa più interessante: Sinner ha l'opportunità di avvicinarsi a una storica finale. La tensione è palpabile! I colpi dei due tennisti sono pura adrenalina. Resta sintonizzato per ogni punto decisivo!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE COMA CAMBIA IL TABELLONE DI SINNER CON L’ELIMINAZIONE DI DRAPER 30-15 Battuta vincente al centro a 208 kmh. 15-15 Servizio e diritto di Rublev. Continua a martellare con la battuta il russo. 0-15 Eccola la risposta di Sinner. Lungo il diritto di Rublev in uscita dal servizio. 5-4 Battuta vincente al centro. Adesso Sinner dovrà ulteriormente alzare il livello in risposta, perché il suo avversario sta producendo il massimo sforzo per provare a rimanere in partita. 40-15 Larga la risposta di diritto di Rublev. 30-15 Sinner vince lo scambio sulla diagonale di rovescio. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sinner-Rublev 6-1, 6-3, 5-4, Roland Garros 2025 in DIRETTA: terzo set in equilibrio

Leggi anche Sinner-Lehecka, la diretta al Roland Garros: Jannik in caso di vittoria agli ottavi trova Rublev - Oggi il Roland Garros si accende con la sfida tra Jannik Sinner e Jiri Lehecka! Il giovane talento italiano, in caso di vittoria, affronterà agli ottavi il temibile Rublev.

Cosa riportano altre fonti

Sinner-Rublev al Roland Garros, dove vedere in tv e streaming; Sinner-Rublev, Roland Garros: orario, diretta e dove vedere in tv il tennis live; A che ora inizia la diretta tv di Sinner-Rublev, lunedì 2 giugno al Roland Garros; Roland Garros, Sinner avanti contro Rublev: 6-1 - Sinner celebra in campo con Rublev un anno da n.1. 🔗Cosa riportano altre fonti

Roland Garros, sfida Sinner-Rublev per i quarti: Jannik avanti 6-1, 6-3. Il risultato LIVE

Si legge su tg24.sky.it: Leggi su Sky TG24 l'articolo Roland Garros, sfida Sinner-Rublev per i quarti: Jannik avanti 6-1, 6-3. Il risultato LIVE ...

Diretta Live Sinner-Rublev ottavi di finale Roland Garros: Jannik avanti nel primo set

Secondo sport.virgilio.it: Diretta Live del match tra Jannik Sinner e Rublev, match valevole per gli ottavi di finale del Roland Garros 2025.

Sinner-Rublev diretta Roland Garros: il risultato di Jannik, tennis oggi live

Scrive msn.com: Il numero uno del mondo affronta il russo a caccia della qualificazione ai quarti di finale dell'Open di Francia: tutti gli aggiornamenti in tempo reale ...