LIVE Sinner-Rublev 6-1 6-3 4-3 Roland Garros 2025 in DIRETTA | il russo risale da 0-30

Sinner e Rublev stanno regalando emozioni al Roland Garros 2025, in un match che tiene tutti con il fiato sospeso. Il giovane talento italiano mostra grinta e determinazione, mentre il russo non molla mai la presa. Con l'eliminazione di Draper, il tabellone si fa più interessante: Sinner può puntare in alto! Chi riuscirà a strappare il pass per le semifinali? Segui la diretta per scoprirlo!

COMA CAMBIA IL TABELLONE DI SINNER CON L'ELIMINAZIONE DI DRAPER 15-15 Sinner ribalta l'inerzia dello scambio e va a segno con il diritto incrociato. 15-0 Altro servizio pesante di Rublev, che poi chiude con il diritto. 4-3 Lungo il rovescio lungolinea di Rublev. 40-30 Servizio e diritto di Sinner. 30-30 Altro rovescio lungolinea di Sinner che esce di poco. Il n.1 è andato un po' in calando come qualità nell'arco della partita. 30-15 Servizio e diritto vincente per l'azzurro. 15-15 Lo scambio si allunga e Rublev mette fuori il diritto in lunghezza. 0-15 Lungo di tanto il diritto di Sinner in uscita dal servizio.

