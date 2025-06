LIVE Sinner-Rublev 6-1 4-3 Roland Garros 2025 in DIRETTA | il russo resta in scia ma dietro di un break

Sinner e Rublev stanno infiammando il Roland Garros 2025! In questo momento cruciale, il giovane talento italiano è in vantaggio con un break, ma il russo non molla la presa. La tensione cresce, chi avrà la meglio in questo duello che segna una generazione di tennisti? I fan del tennis sono in delirio, mentre il mondo sportivo osserva la rinascita di uno sport che continua a sorprendere. Rimanete sintonizzati!

15-15 Battuta esterna vincente del n.1. 0-15 Lungo il diritto di Sinner. 4-3 Battuta vincente al centro del russo. 40-15 Risposta insidiosa di Sinner, largo il rovescio di Rublev. 40-0 Battuta esterna vincente di Rublev. 30-0 Largo il diritto incrociato del n.1, meno 'cannibale' in questo secondo set. 15-0 Largo il diritto dell'italiano dal centro. Siamo ad un'ora di gioco. 4-2 Rublev alza la traiettoria. Risultato? Sinner scaglia un brutale diritto lungolinea vincente. Pazzesco. 40-30 Lungo il rovescio in back in avanzamento dell'italiano. 40-15 In rete la risposta di rovescio di Rublev sulla seconda al corpo dell'azzurro.

Sinner-Lehecka, la diretta al Roland Garros: Jannik in caso di vittoria agli ottavi trova Rublev - Oggi il Roland Garros si accende con la sfida tra Jannik Sinner e Jiri Lehecka! Il giovane talento italiano, in caso di vittoria, affronterà agli ottavi il temibile Rublev.

