LIVE Sinner-Rublev 6-1 2-1 Roland Garros 2025 in DIRETTA | arriva il break da 40-0

Sinner sta dimostrando di saper gestire la pressione anche nei momenti più critici, un segnale potente per il futuro del tennis italiano. Con il punteggio di 6-1, 2-1, l'italiano ha già sorpreso molti, ma il break da 40-0 subìto da Rublev evidenzia la fragilità del tennista russo. In un'epoca in cui le nuove generazioni si fanno spazio tra i campioni, Sinner potrebbe essere il volto di una rivoluzione tennistica.

30-0 Battuta vincente al centro dell'italiano. 15-0 Ottimo rovescio incrociato del n.1, in rete il back di rovescio di Rublev. Con Sinner, lo sappiamo, un game non è mai finito, che sia sul 40-0 o 0-40. Chiedere a Djokovic per la Coppa Davis 2023. 2-1 Break che fa malissimo per Rublev: era avanti 40-0.Sinner comanda lo scambio e tuona con un diritto che porta il russo all'errore. 40-A Sinner risponde nei piedi dell'avversario, che affossa in rete il rovescio. 40-40 Pesantissimo diritto dal centro di Sinner che l'avversario non riesce a contenere. A-40 Servizio esterno e rovescio vincente di Rublev.

