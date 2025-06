LIVE Sinner-Rublev 5-0 Roland Garros 2025 in DIRETTA | l’italiano è avanti di 2 break

Sinner sta dominando Rublev con un incredibile 5-0 al Roland Garros 2025! Con due break di vantaggio, l'italiano mostra una forma straordinaria, mettendo in campo colpi devastanti. La sua velocità e precisione sono da applausi, testimoniando il trend di crescita dei tennisti italiani nei tornei major. Riuscirà a mantenere questo ritmo e conquistare la vittoria? Non perdere neanche un secondo di questa epica sfida!

40-A MICIDIALE! Diritto incrociato imprendibile di Sinner, velocità supersonica! Era una autentica saetta. 40-40 Rublev comanda, ma Sinner si difende bene e porta il russo all'errore di diritto. Non si lascia niente, nemmeno un game. 40-30 In rete il diritto di Rublev in uscita dal servizio. 40-15 Larga la risposta di rovescio incrociato dell'azzurro. 30-15 Servizio e diritto vincente di Rublev. Boato del pubblico. 15-15 Lungo il rovescio lungolinea dell'italiano. 0-15 Sinner fa male con il diritto inside-in dal centro. 5-0 Lungo il rovescio lungolinea di Rublev.

Sinner-Lehecka, la diretta al Roland Garros: Jannik in caso di vittoria agli ottavi trova Rublev - Oggi il Roland Garros si accende con la sfida tra Jannik Sinner e Jiri Lehecka! Il giovane talento italiano, in caso di vittoria, affronterà agli ottavi il temibile Rublev.

