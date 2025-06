LIVE Sinner-Rublev 1-0 Roland Garros 2025 in DIRETTA | il n 1 annulla subito 2 palle break

Siamo a Roland Garros 2025, e Jannik Sinner sta già dimostrando perché è il numero uno! Con un break immediato su Rublev, l'italiano ha acceso il pubblico parigino. I colpi straordinari e la strategia impeccabile confermano un trend in crescita nel tennis: i giovani talenti stanno conquistando le scene mondiali. Non perdere nemmeno un istante di questa sfida avvincente, dove ogni scambio può essere decisivo!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-15 Sinner sorprende Rublev con un rovescio lungolinea improvviso e imprendibile. 0-15 Lungo il diritto centrale dell’italiano. 2-0 Break immediato. Sinner comanda da fondo e scaglia un diritto inside-out imprendibile. 30-40 Risposta vincente di Sinner con un superbo rovescio incrociato. 30-30 Stupendo rovescio lungolinea di Sinner, lungo il recupero del n.15. 30-15 Servizio, diritto e schiaffo al volo di rovescio vincente per il russo. 15-15 Servizio quasi vincente di Rublev, che poi chiude con un comodo diritto, solo da appoggiare. 0-15 Sinner inizia a martellare da fondo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sinner-Rublev 1-0, Roland Garros 2025 in DIRETTA: il n.1 annulla subito 2 palle break

