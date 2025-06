LIVE Sinner-Rublev 0-0 Roland Garros 2025 in DIRETTA | comincia la partita

La tensione è palpabile al Roland Garros 2025: Jannik Sinner e Andrey Rublev si sfidano in un match che promette emozioni forti! Con Marco Verratti, ex campione d'Europa, tra il pubblico, l’Italia si stringe attorno ai suoi talenti. Sarà interessante osservare come Sinner, giovane promessa del tennis, affronterà la pressione di questo grande palcoscenico. Chi avrà la meglio? Segui la diretta per scoprirlo!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.30 Inizia la partita con Sinner in battuta. 20.29 C’è anche Marco Verratti in tribuna, ex centrocampista della Nazionale italiana di calcio, campione d’Europa nel 2021. 20.25 Inizia la fase di riscaldamento. 20.25 Sinner vince il sorteggio. 20.22 I giocatori fanno il loro ingresso in campo. 20.18 Attualmente Andrey Rublev è n.15 del ranking ATP, ma in passato è stato anche n.5 nel settembre 2021. 20.15 Il gioco del russo lo conosciamo. Bum, bum, bum da fondo campo. Non ha piani B. Però i precedenti del passato testimoniano che la partita non va sottovalutata. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sinner-Rublev 0-0, Roland Garros 2025 in DIRETTA: comincia la partita

Leggi anche Sinner-Lehecka, la diretta al Roland Garros: Jannik in caso di vittoria agli ottavi trova Rublev - Oggi il Roland Garros si accende con la sfida tra Jannik Sinner e Jiri Lehecka! Il giovane talento italiano, in caso di vittoria, affronterà agli ottavi il temibile Rublev.

Cosa riportano altre fonti

Sinner-Rublev al Roland Garros, dove vedere in tv e streaming; Sinner-Rublev, Roland Garros: orario, diretta e dove vedere in tv il tennis live; Roland Garros 2025, Sinner vince con Lehecha 6-0 6-1 6-2: Jannik devastante e vola agli ottavi; A che ora inizia la diretta tv di Sinner-Rublev, lunedì 2 giugno al Roland Garros. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Diretta Live Sinner-Rublev ottavi di finale Roland Garros: Jannik mette nel mirino i quarti

Segnala sport.virgilio.it: Diretta Live del match tra Jannik Sinner e Rublev, match valevole per gli ottavi di finale del Roland Garros 2025.

Sinner-Rublev, la diretta al Roland Garros: Jannik a caccia dei quarti di finale

Si legge su fanpage.it: La diretta di Sinner-Rublev oggi al Roland Garros 2025: ottavi di finale per Jannik sulla terra rossa, la cronaca della partita di tennis e gli aggiornamenti ...

Sinner-Rublev, diretta Roland Garros: ottavi di finale, la partita di Jannik in tempo reale

Segnala tuttosport.com: Il numero uno al mondo di nuovo in campo per continuare la striscia positiva negli Slam sulla terra di Parigi: il match live ...