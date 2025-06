LIVE Musetti-Rune 7-5 3-6 6-3 6-2 Roland Garros 2025 in DIRETTA | immensa vittoria e grande prova di maturità

Una vittoria straordinaria per Musetti al Roland Garros 2025, che dimostra una maturità sportiva invidiabile. Dopo un inizio di partita incerto, il giovane talento italiano ha saputo ribaltare le sorti, portando a casa un match che potrebbe segnare una svolta nella sua carriera. L’azzurro, già vincitore su terra battuta contro Tiafoe, si conferma tra i favoriti, e la tensione del torneo cresce insieme alle sue ambizioni. È tempo di sognare in grande!

0.20 Musetti è sotto 2-3 nei precedenti con l'americano Frances Tiafoe, ma ha vinto l'unico disputato sulla terra rossa a Roma nel 2023. Non dobbiamo nasconderci: l'azzurro partirà favorito. 0.19 Il danese è stato devastante nel secondo set, giocando ai livelli di Alcaraz e Sinner. Ma alla lunga è emersa la maggior solidità di Musetti sulla terra rossa, tatticamente molto più quadrato e dotato di soluzioni alternative che hanno mandato in tilt il rivale. 0.18 37 vincenti e 30 gratuiti per Musetti. 46-47 il computo per Rune. 0.16 Musetti ha servito il 64% di prime di servizio, ottenendo ben il 67% dei punti.

