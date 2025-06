LIVE LIVE Bolelli Vavassori-Ebden Peers Roland Garros 2025 in DIRETTA | giocatori in campo!

Siamo in diretta da Roland Garros 2025, dove Bolelli e Vavassori sfidano gli australiani Ebden e Peers! L'atmosfera è elettrica e il tennis italiano cerca di conquistare un altro prestigioso traguardo. Ogni punto è una battaglia, ogni scambio un momento di pura adrenalina. Non perdere nemmeno un istante: l'azzurro è pronto a scrivere la storia. Scopri se i nostri eroi riusciranno a portare a casa il quarto titolo!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-40 Chiude a rete Ebden e fa punto. 15-30 Mette lungo lo smash in elevazione, la specialità, il torinese. 15-15 Ottima risposta di Peers su Bolelli che sbaglia il rovescio difensivo. 15-0 Prima slice e intervento di Vavassori. Simone Bolelli al servizio Giocatori in campo! 13:56 Azzurri in caccia del 4° quarto di finale della carriera negli Slam, dopo le 3 finali perse che gridano vendetta. 13:49 Giocatori in campo tra pochi minuti! 13:00 BeguWickmayer-RakhimovaSiskova 4-6, 6-4! Poi gli azzurri! Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della partita di ottavi di finale del Roland Garros 2025, tabellone di doppio maschile tra BolelliVavassori e gli specialisti australiani EbdenPeers, si gioca per issarsi in quarti di finale. 🔗 Leggi su Oasport.it