LIVE Bolelli Vavassori-Ebden Peers Roland Garros 2025 in DIRETTA | giocatori in campo a brev!

Siamo pronti per un grande spettacolo al Roland Garros 2025! Oggi Bolelli e Vavassori affronteranno gli australiani Ebden e Peers in un ottavo di finale che promette emozioni intense. In un torneo dove la lotta si fa sempre più serrata, i nostri ragazzi cercano di dimostrare che il talento italiano ha un posto tra i migliori. Non perdere nemmeno un punto di questa sfida avvincente!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13:49 Giocatori in campo tra pochi minuti! Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della partita di ottavi di finale del Roland Garros 2025, tabellone di doppio maschile tra BolelliVavassori e gli specialisti australiani EbdenPeers, si gioca per issarsi in quarti di finale. Partita che, dopo l’ostico esordio e il secondo turno sul velluto, inizia ad essere un primo crocevia per la coppia azzurra n.1 d’Italia nel doppio maschile. La difesa della finale del 2024 passa infatti da due specialisti della specialità a coppie, australiani, che però non giocano sulla loro superficie preferita. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE LIVE Bolelli/Vavassori-Ebden/Peers, Roland Garros 2025 in DIRETTA: giocatori in campo a brev!

