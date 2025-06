LIVE LIVE Bolelli Vavassori-Ebden Peers Roland Garros 2025 in DIRETTA | 3 turno contro gli specialisti australiani

Oggi è una giornata di grande tennis al Roland Garros 2025, con Bolelli e Vavassori pronti a sfidare gli australiani Ebden e Peers nei terzi turni di doppio maschile. I nostri ragazzi, dopo aver superato due turni impegnativi, cercano di conquistare i quarti di finale e continuare a scrivere la loro storia. Non perdere l’occasione di vivere questa emozionante sfida: il tennis italiano è in crescita! Chi vincerà?

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della partita di ottavi di finale del Roland Garros 2025, tabellone di doppio maschile tra BolelliVavassori e gli specialisti australiani EbdenPeers, si gioca per issarsi in quarti di finale. Partita che, dopo l'ostico esordio e il secondo turno sul velluto, inizia ad essere un primo crocevia per la coppia azzurra n.1 d'Italia nel doppio maschile. La difesa della finale del 2024 passa infatti da due specialisti della specialità a coppie, australiani, che però non giocano sulla loro superficie preferita.